Sascha Karbowiak nimmt Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) ins Visier SPD Neuss nennt Landrat ein „Sicherheitsrisiko für die Gesundheitsversorgung“

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und die CDU im Kreistag als Bremsklotz für die Entwicklung des Rheinland Klinikums? So ist es nicht, diese Botschaft wollte Sven Ladeck, CDU-Fraktionschef im Kreistag, senden, als er am Donnerstag unter anderem mehr Aktivität der Geschäftsführung des Klinikums forderte. Die SPD in Neuss nimmt ihm dies allerdings so nicht ab: Sascha Karbowiak, SPD-Fraktionschef im Neusser Stadtrat, bezeichnet den Landrat am Montag als „Sicherheitsrisiko für die Gesundheitsversorgung im Rhein-Kreis Neuss“. Die Führungskräfte des Klinikums leisteten unter schwierigen Rahmenbedingungen eine „tolle Arbeit“ für eine gute Gesundheitsversorgung im Kreis. Dies jedoch werde von Petrauschke, so Karbowiak, bewusst „blockiert und torpediert“.