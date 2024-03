Zentrenbildung am Rheinland Klinikum Neuss Die Spezialisten für Krebs im Bauchraum

Am Lukaskrankenhaus hat man sogar erstmals zwei Fachrichtungen gebündelt, die sich mit viszeralen, also innere Organe betreffenden Krebserkrankungen auskennen: Darm und Pankreas, also Bauchspeicheldrüse. Das Viszeralonkologische Zentrum – ein Zentrum für Krebs im Bauchraum. „Wer mit einem Problemen im Bauch zu uns kommt, ist bei uns richtig“, fasst das Professor Tobias Heintges als Zentrumskoordinator zusammen. Denn, fügt Reinhart hinzu: „Im Magen-Darm-Trakt hängt alles zusammen.“ Wer ein Karzinom am Darm hat, kann etwa durchaus Metastasen an der Leber entwickeln.