Rheinland Klinikum Neuss 8,6 Millionen Euro für Digitalisierung in Krankenhäusern

Dem Rheinland Klinikum Neuss sind 8,6 Millionen Euro aus dem Krankenhauszukunftsfonds (KHZF) des Bundesamtes für soziale Sicherung zugeteilt worden. Damit hat der Verbund kommunaler Krankenhäuser im Kreis nach eigenen Angaben im Vergleich zu anderen Trägern eine der höchsten Fördersummen in ganz Nordrhein-Westfalen erhalten. „Wir freuen uns sehr über diese umfangreiche Zuweisung von Fördergeldern“, sagt Georg Schmidt, Sprecher der Geschäftsführung. Das Geld soll für digitale Projekte verwendet werden, die, so Schmidt, „für eine moderne und zukunftsorientierte Patientenversorgung notwendig sind.“ Dass die Förderanträge in diesem Umfang bewilligt wurden, zeige zudem, dass das Klinikum in die richtigen Bereiche investiere, um den weiter digitalen Anforderungen gerecht zu werden, so Schmidt. Die Gelder werden im Rheinland Klinikum unter anderem dazu genutzt, ein klinisches automatisiertes Entscheidungsunterstützungssystem und eine telemedizinische Netzwerkstruktur zwischen Krankenhäusern und ambulanten Einrichtungen zu etablieren.