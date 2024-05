Klinikverbund im Rhein-Kreis Neuss Geschäftsführer Georg Schmidt verlässt das Rheinland Klinikum

Im Sommer 2020 ist er gekommen, jetzt knapp vier Jahre später kündigt er seinen Rückzug an: Georg Schmidt gibt sein Amt als Sprecher der Geschäftsführung des Rheinland Klinikums auf. Am Donnerstag war die Bitte um Vertragsauflösung ein Thema in der Aufsichtsratssitzung des Klinikverbundes, dessen Gesellschafter der Rhein-Kreis und die Stadt Neuss sind.