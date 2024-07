Pflegeheim Herz-Jesu Falkner und Senioren bauen gemeinsam an Großfackel

Ganz in seinem Element war auch Robert Tosch, der für Max (13) Orden und alte Fotos von sich in Husarenuniform oder als Schützenkönig in Allerheiligen hervorkramte. „Während wir auf die Pizza für das gemeinsame Mittagessen warten mussten, haben die Jungen sich die Erinnerungsstücke ganz ruhig und fasziniert angeguckt“, sagt Sylvia Banner-Langeneckhardt. Für sie ist es nicht das erste intergenerative Projekt im Pflegeheim Herz-Jesu. Das seien für die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims immer sehr wertvolle Begegnungen, betont sie. Wer nicht mehr so fit ist und aktiv sein könne, sei einfach gerne mittendrin dabei und schaue zu. Auch für die Falkner war das Zusammentreffen bereichernd. „Das ist für uns alle ein Einblick in eine komplett andere Welt“, meint Daniel Handel, „und keiner der Jungen hat das als Pflicht wahrgenommen.“