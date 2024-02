Ausbildungsoffensive des Rheinland Klinikum Neuss Anmelderekord für Pflege-Ausbildung

Das Rheinland Klinikum Neuss freut sich über steigende Zahlen bei den Auszubildenden. Das Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe (BIG) der Krankenhausgruppe meldet großes Interesse an dem dreijährigen Ausbildungsgang zur Pflegefachkraft, der am 1. April startet. 56 Plätze stehen zur Verfügung – und die sind zu mehr als 90 Prozent ausgebucht. „Das entspricht einer Steigerung von mehr als vierzig Prozent im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Jahren, als wir jeweils mit 35 Auszubildenden gestartet sind“, rechnet Institutsleitung Sabina Slaughter vor. „Damit haben unsere Anmeldezahlen am BIG das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht.“