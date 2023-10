Ehemaliger Aufsichtsrat Rheinland Klinikum „Das Krankenhaus in Grevenbroich ist auf Dauer nicht zu halten“

Für Michael Werhahn, von Anfang 2021 bis November 2022 Mitglied des Aufsichtsrates des Rheinland Klinikums, muss sich die aktuelle Diskussion über die Zukunft des Krankenhaus-Verbundes wie ein Déjà-vu anfühlen: Wie Ende vergangener Woche der CDU-Kreistagsabgeordnete und Vorsitzende des Gesellschafterausschusses der Rheinland Klinikum GmbH, Dieter Welsink, hatte er sich schon früh für eine Schließung des stationären Krankenhausbetriebes in Grevenbroich zugunsten einer erweiterten ambulanten Versorgung eingesetzt. Durchsetzen konnte sich der Wirtschafts- und Finanzexperte aus Neuss damit letztlich nicht. Zusammen mit weiterer Kritik vor allem an der Struktur und Besetzung von Kontroll- und Entscheidungsgremien sowie dem Wunsch der CDU-Fraktion, sich der damals geltenden Meinung der Fraktion unterzuordnen und den Erhalt des Krankenhauses in Grevenbroich zu akzeptieren, veranlasste dies Werhahn dazu, sein Aufsichtsratsmandat im November vergangenen Jahres niederzulegen: „Ich wurde als Berater geholt, als solcher kann man sich aber nicht die Meinung verbieten lassen.“