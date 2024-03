Streit um Elisabethkrankenhaus Grevenbroich Dem Rheinland Klinikum droht eine neue Hängepartie

Eine Entscheidung des Kreisausschusses zum Restrukturierungskonzept von Ende Januar sieht Breuer jedoch als nicht gleichwertig an. Der Beschluss aus Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung, der die Umwandlung des Krankenhausstandortes Grevenbroich in einen ambulanten Gesundheitscampus vorsieht, sei von Kreisseite substanziell verändert worden. Breuer hatte den Kreis aufgefordert, in der nächsten Kreistagssitzung einen neuen Beschluss zu fassen, der die Bedingungen aus Neuss erfüllt. Die erste Gelegenheit dazu hätte es bei der Kreistagssitzung am 20. März gegeben. Dort gab es jedoch weder eine entsprechende Beschlussvorlage der Kreisverwaltung noch einen Beschluss.