Streit ums Rheinland Klinikum und Krankenhaus Grevenbroich CDU Neuss fordert Kreis zum Handeln auf – Klinik-Pläne endlich umsetzen

CDU Neuss schaltet sich in den aktuellen Streit um die Zukunft des Rheinland Klinikums ein und fordert den Rhein-Kreis auf, dem Gesellschafterbeschluss von Ende 2023 nicht länger im Wege zu stehen. Danach soll das Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich in einen ambulanten Gesundheitscampus umgewandelt werden.