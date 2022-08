Rennbahnpark Neuss : Absage für Rheinisches Oktoberfest

Neuss Seit dem 16. Mai läuft bereits der Vorverkauf für das „Rheinische Oktoberfest“ im Rennbahnpark, doch die Nachfrage war zu gering.

Das bestätigt Elisa Oldenburg, die mit dieser zünftigen Zeltveranstaltung vor Corona schon drei Mal in Neuss war, mit großem Bedauern. Der Vorverkauf auf der Internetseite ist schon gestoppt, eine Absage an Kunden, die bereits Tickets gekauft haben, ist in Vorbereitung. „Sie erhalten ihr Geld zurück“, versichert Oldenburg, könnten es aber auch für das nächte Jahr stehen lassen. Denn dann soll ein neuer Versuch unternommen werden. Das Hamburger Unternehmen würde gerne noch mit einem weiteren Veranstaltungsformat nach Neuss kommen, sagt Oldenburg – der Schlagerinsel, die an einem zweiten Abend mit einer „90-Super-Show“ verbunden ist. An diesem Wochenende sei man damit in Gelsenkirchen zu Gast.