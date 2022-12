Rheinisches Landestheater in Neuss Neues Angebot - das hat es mit dem Tanztee im Theater auf sich

Es ist die erste Auflage des Tanztees, ein neues Extra-Format im Rheinischen Landestheater, das in Zukunft regelmäßig stattfinden soll. „Wir hatten ein entsprechendes Angebot bei unserem Theaterfest im Sommer. Das ist gut angekommen, so dass wir uns für eine Fortsetzung entschieden haben“, erzählt der Dramaturg Olivier Garofalo. Und dass es bei dem Fest überhaupt einen Tanzkurs gegeben hat, liegt an einem Theaterstück,das im kommenden Jahr im RLT Premiere haben wird. Für „Das Ballhaus“ , so der Titel, werden noch Neusser Tanzpaare als Statisten gesucht. Im kommenden Jahr können sich Interessierte dafür melden.