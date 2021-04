Der Titel Rheinisch ist, was auch so klingt, oder? Damit die Mundartausdrücke für das, was in der Küche verarbeitet wird, nicht in Vergessenheit geraten (und man manche Speisekarte besser versteht) haben die Heimatfreunde einen Band ihrer Reihe „Kleine Neusser Bibliothek“ dem Thema „Dat kött en Nüss op dr Dösch“ gewidmet. Ein Glossar, das Heinz Günther Hüsch zusammengestellt hat und das, so der Vorsitzende Christoph Napp-Saarbourg, auch Wegbegleiter beim Einkauf auf dem Wochenmarkt sein kann. Eine Auswahl: