Premiere im Rheinischen Landestheater in Neuss : „Glückliche Tage“ vom Großmeister der Absurdität

Neuss Ist absurdes Theater das Bühnenspiel der Stunde? RLT-Intendantin Caroline Stolz hat ein Stück des Großmeisters der Absurdität auf ihren neu gestrickten Sommerspielplan gesetzt. Die Premiere ist am Freitag.

Ist absurdes Theater das Bühnenspiel der Stunde? Unter den vielen Deutungen des Begriffs „absurd“ finden sich die Ausweglosigkeit, unauflösbare Widersprüche, Sinnlosigkeit. Dies alles im Sinn, hat die RLT-Intendantin Caroline Stolz ein Stück des Großmeisters der Absurdität auf ihren kurzen, neu gestrickten Sommerspielplan gesetzt: Samuel Becketts „Glückliche Tage“. Regie führt die Chefin selbst, die sich hier zum ersten Mal mit dem 1906 in Dublin geborenen und 1989 in Paris gestorbenen Dramatiker und Nobelpreisträger auseinandersetzt.

Es ist ein äußerst merkwürdiges Zwei-Personen-Stück. Winnie, eine üppige, aufgetakelte Frau um die Fünfzig ist von der Taille abwärts in einen Erdhügel eingepflanzt. „Das eben finde ich wundervoll. Die Art, in der der Mensch sich den wechselnden Verhältnissen anpasst.“, so kommentiert sie gelassen ihren eigenartigen Zustand. Um dann munter drauf los zu plappern, beinahe endlos, in beinahe gleichen Wortschleifen. Doch ihr Monolog ist nicht ganz ins Leere gesprochen. Der Hauptteil ihres Redeschwalls ist der zweiten Bühnenfigur zugedacht, einem 60-jährigen Greis namens Willie, der – für die Zuschauer meist unsichtbar – hinter dem Hügel lebt. Willie ist der Ehemann oder Liebhaber der eingegrabenen Winnie.