Rheinische Jugendhanse in Neuss gestartet : Auf den Spuren der Hanse-Radroute

Bei ihrem Start am Neusser Hafen wurden die Jugendlichen begleitet von Angelika Quiring-Perl (2.v.l.) und Reiner Breuer (l.). Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Mitglieder der Rheinischen Jugendhanse wollen als erste „Reisegruppe“ die Hanse-Radroute erkunden und am Sonntag nach insgesamt rund 160 Kilometern Emmerich am Rhein erreichen.

Wenn alles wie geplant verlaufen ist, haben Rachid Hamdaoui aus Neuss, Janik Houben aus Emmerich am Rhein und Alex Winkelmann aus Wesel inzwischen die ersten 80 Kilometer ihrer Hanse-Radroute hinter sich gebracht und Wesel erreicht.

Gemeinsam mit Xenia Fritzler aus Kalkar, die dort dazu kommt, werden die vier jungen Radfahrer, die Mitglieder der Rheinischen Jugendhanse sind, als erste „Reisegruppe“ die Hanse-Radroute erkunden und am Sonntag nach insgesamt rund 160 Kilometern Emmerich am Rhein erreichen.

Am Freitag wurden die drei Jugendhanse-Vertreter im Beisein von Bürgermeister Reiner Breuer, der Hanse-Beauftragten Angelika Quiring-Perl und Carsten Proebster, Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuss und Schatzmeister der Hansegesellschaft Neuss, am Hafenbecken I zum Start der Radtour begleitet. „Die Jugendhanse hat – wie die gesamte Hanse – eine Zeit der Entbehrungen hinter sich“, so Breuer. „Jetzt wollen die vier in die Pedale treten, um für die Hanse zu werben.“

Die Hanse-Radroute ist ein bi-nationales Projekt zwischen der Rheinischen Hanse und Hansestädten in den Niederlanden. „Diese Radstrecke zwischen Neuss und Emmerich am Rhein, die bislang vor allem in der Theorie besteht, werden die vier Jugendhanse-Vertreter jetzt in der Praxis erproben“, erklärte Steffi Lorbeer, Tourismusmanagerin von Neuss Marketing.

Sie ist sicher, dass es „eine wunderschöne Radroute“ sei, erhofft sich aber auch ein Feedback zur Infrastruktur aus der Praxis. Das werde sie erhalten, versichert Rachid Hamdaoui. Der 20 Jahre alte Student ist Koordinator der Neusser und Sprecher der Internationalen Jugendhanse. „Wir werden in unserem Blog die Radtour dokumentieren und Videos erstellen.“ Die Idee zu dieser ersten Radtour sei entstanden, als klar war, dass die diesjährigen 40. Internationalen Hansetage Anfang Juni in Brilon Corona-bedingt ausfallen mussten und daher nur virtuell stattfinden konnten. „Normalerweise ist das immer ein Highlight für uns und haben daher entschieden, die Rheinische Jugendhanse im Rahmen dieser Aktion zu repräsentieren“, so Hamdaoui. Sportlich seien sie zwar schon, doch eine so lange Radtour hätte bislang keiner von ihnen absolviert.