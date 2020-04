Aktuelle Zahlen : Rhein-Kreis Neuss meldet den zehnten Corona-Toten

Neuss Der Kreis hat in einer Mitteilung die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus veröffentlicht. Darin werden neben den Menschen, die gestorben, infiziert oder in Quarantäne sind auch diejenigen aufgeführt, die bereits wieder genesen sind.

Ein 85-jähriger Mann mit Vorerkrankungen aus Neuss ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte ein Kreissprecher am Samstagabend mit. Damit steigt die Zahl der Todesopfer im Kreisgebiet auf zehn. Bei kreisweit 152 aktuell erkrankten Personen ist eine Infektion nachgewiesen, 365 Personen sind bereits wieder genesen.

Nach Angaben des Kreises wohnen von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen 51 in Neuss, je 21 in Dormagen und Kaarst, 17 in Meerbusch, 16 in Grevenbroich, je 12 in Jüchen und Korschenbroich und zwei in Rommerskirchen. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss bislang 527 Infektionen bestätigt.