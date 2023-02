Überblick über den Rhein-Kreis Neuss Warum die Schülerzahl auf mehr als 60.000 steigt

Aktuell gehen im Rhein-Kreis 60.525 Mädchen und Jungen in eine Schule. Zumindest am 15. Oktober 2022 war es so. Denn der ist in jedem Jahr der Stichtag, an dem die Zahlen erhoben werden. Kreisschuldezernent Tillmann Lonnes stellte sie jetzt im Schulausschuss vor, und bemerkte, dass die Anzahl lange nicht über 60.000 geklettert sei. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Zum einen ist es der Zuzug in Neubaugebiete, wie zum Beispiel im Neusser Süden, zum anderen die Zuwanderer, wie beispielsweise aus der Ukraine.