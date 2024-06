Fachkräftekongress der IHK Wie Unternehmen und Sportvereine im Rhein-Kreis sich helfen können

Als Keynote-Redner wird der ehemalige Zehnkämpfer, Vize-Olympiasieger und heutige Personalberater Frank Busemann den Teilnehmenden zeigen, wie sie mit sportlichen Prinzipien und Methoden ihr Personalmanagement optimieren können. In seinem Vortrag verknüpft der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 1996 die Welt des Sports mit dem Alltag in Unternehmen und teilt wertvolle Erkenntnisse zur Motivation und zum Umgang mit Risiken. Im Anschluss können sich die Teilnehmenden Anregungen und Inspiration für ihre eigene Arbeit holen – anhand praktischer Beispiele aus der Region, die in „Workshop-Inseln“ vorgestellt werden. Dabei wird es unter anderem um die Förderung internationaler Talente im Unternehmen gehen, ohne die Sportvereine heutzutage fast undenkbar sind. Oder die Nachwuchsarbeit, die sowohl im Sportverein als auch im Unternehmen von zentraler Bedeutung ist.