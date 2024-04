Webinar der IHK Wie Firmen im Rhein-Kreis von der Fußball-EM profitieren können

Dürfen die Spiele während der Arbeitszeit verfolgt werden? Und welche Regeln gelten beim gemeinsamen Fußballschauen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Webinars „Fußball-EM 2024 – Spielregeln am Arbeitsplatz“ am 25. April, 16 bis 17.30 Uhr. Schließlich erfahren die Unternehmen am 7. Mai, 10 bis 11.30 Uhr, unter dem Titel „Cybercrime in Zeiten von Großveranstaltungen – Do‘s & Dont‘s bei der EM 2024“, welche Herausforderungen und Gefahren im Bereich Cyber-Sicherheit mit einem Event wie der Fußball-EM einhergehen.