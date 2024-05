Virtuelle Unterstützung im Rettungswagen Digitaler Notarzt kommt im Rhein-Kreis zum Einsatz

Angesichts der guten Erfahrungen, welche in der Region Aachen mit diesem Konzept gemacht wurden, ist auch Matthias Laufenberg, Chefarzt am Lukaskrankenhaus und Direktor des Zentrums für Notfallmedizin am Rheinland Klinikum, positiv gestimmt: „Wenn die Wagen dementsprechend ausgestattet sind, bedeutet dieses Konzept für den Rettungsdienst, dass mehr Notfall-Patienten schneller, auch notärztlich, betreut werden können.“ Für die Krankenhäuser beziehungsweise Notaufnahmen ergibt sich Laufenberg zufolge beispielsweise eine Entlastung, wenn ein Telenotarzt entscheidet, ob die Anwesenheit eines Notarztes bei einer Patientenverlegung in ein anderes Krankenhaus notwendig ist. Das schone Ressourcen und ermögliche eine gezieltere Patientenversorgung. Der Chefarzt ist sich sicher: „Das wird die Qualität in der Notfallmedizin verbessern“.