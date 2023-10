Geschäft mit Halloween im Rhein-Kreis Neuss Lieber Süßes als Saures – nicht alle machen mit beim Gruselfest

Genau 55 Tage dauert es noch bis Weihnachten. Für den Einzelhandel ist die Weihnachtszeit allerdings schon längst eingeläutet. Nun, Ende Oktober und Anfang November, folgen mit Halloween, Allerheiligen und St. Martin allerdings noch andere Feste kurz aufeinander – und entsprechend ist auch das Ringen des Handels um die Aufmerksamkeit und die Nachfrage der Verbraucher. Während es bei Allerheiligen zumeist nur um die Frage nach den Öffnungszeiten im benachbarten Ausland geht – in Nordrhein-Westfalen sind an dem stillen Feiertag alle Geschäfte geschlossen –, ist mit Halloween auch hierzulande schon längst gutes Geld zu verdienen. Besonders gut läuft das Geschäft mit dem aus Amerika importierten Brauchtum nicht zuletzt deshalb, weil die Menschen zum Monatsende üblicherweise mehr Geld auf ihrem Konto haben. Da passt es, das Halloween am 31. Oktober ist.