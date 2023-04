Raserszene Verstärkte Polizei-Kontrollen am „Car-Freitag“

Die Kreispolizeibehörde kontrolliert zudem regelmäßig getunte Autos und wird auch Karfreitag zum Anlass nehmen, genau hinzuschauen. Aufgrund der Gefährdungen, die von nicht fachgerecht durchgeführten Fahrzeugveränderungen ausgehen, wird die Polizei bei Verstößen in jedem Fall einschreiten. Speziell geschulte Beamte wüssten genau, wo sie bei auffallend lauten oder tiefen Fahrzeugen hinschauen müssen. Wenn an Autos nicht vorschriftsmäßige technische und bauliche Veränderungen (zum Beispiel an Motor, Karosserie, Abgasanlage, Luftfilter) durchgeführt wurden, wird – wenn notwendig – sogar eine weitere Straßennutzung mit sofortiger Wirkung untersagt. Der Wagen muss dann abgeschleppt werden.