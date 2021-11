Aktionstag im Rhein-Kreis Neuss : Gründer und Unternehmer-Tag im Gare du Neuss

Hildegard Fuhrmann ist Gründungsberaterin beim Rhein-Kreis. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Neuss Die Veranstaltung findet am 19. November in der Event-Halle an der Karl-Arnold-Straße in Präsenz statt. Mit dabei sind unter anderem die Agentur für Arbeit und die Sparkasse Neuss.

Von Andreas Buchbauer

Der Gründer- und Unternehmertag des Rhein-Kreises Neuss lockt am Freitag, 19. November, ins Gare du Neuss. Von 10 bis 14 Uhr stellen sich institutionelle und private Ansprechpartner in der Event-Halle, Karl-Arnold-Straße 3 bis 5, vor. Es ist die 26. Auflage des Gründer- und Unternehmertages, bei dem der Kreis und die kommunalen Wirtschaftsförderungen mit der IHK Mittlerer Niederrhein kooperieren.

Mit dabei sind unter anderem die Agentur für Arbeit, das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss, die Bürgschaftsbank NRW, die Steuerberaterkammer, die Handwerkskammer und die Sparkasse Neuss. Zudem stellt der Rhein-Kreis seine Förder- und Unterstützungsangebote für Gründer vor und gibt unter anderem Informationen zum „Innovationskreis“ und zum Accelerator-Programm. Ziel ist es, junge und innovative Startups aus dem Rhein-Kreis Neuss bei der Entwicklung ihres Geschäftsmodells zu unterstützen. Auch das neue Global Entrepeneurship Centre (GEC), das seinen Sitz auf dem Areal Böhler in Meerbusch hat, ist mit einem Stand vertreten.

Zudem bietet der Gründer- und Unternehmertag jungen Firmen die Gelegenheit, sich bei einem „Markt der Möglichkeiten“ zu präsentieren. Gründungsberaterin Hildegard Fuhrmann vom Startercenter NRW im Rhein-Kreis Neuss teilt mit, dass unter anderem die Corevas GmbH aus Grevenbroich, die die Notruf-Software Emergency Eye entwickelt hat, und die kürzlich mit einem MIT-Award-Sonderpreis ausgezeichnete GroKita GmbH aus Neuss mit ihrem Portal für die Kindertagespflege sowie weitere innovative Unternehmen dabei sein werden.

Zudem erzählen Gründer ihre Geschichte und sprechen über wichtige Schritte auf dem Weg zum Erfolg. Den Anfang macht Cosima Kissel (New Generation Management) um 11 Uhr, es folgen Alisha Felkle (Mom.Career) um 12 Uhr und Anja Börner (Blickdicht Manufaktur) um 13 Uhr.