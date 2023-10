Eröffnung in Neuss Im neuen Tüftel-Lab für das 21. Jahrhundert lernen

Um Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert geht es im Tüftel-Lab, das am Dienstag von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke in einem Ladenlokal an der Krefelder Straße 55 in Neuss eröffnet wurde. Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren sollen digitale Techniken in einem geschützten Umfeld allein wie mit Anleitung ausprobieren und damit experimentieren. Eine solche Werkstatt, unsere Welt nachhaltig mit digitalen Werkzeugen zu gestalten, gab es bisher nur in Berlin. Noch vor München wurde jetzt in Neuss die erste NRW-Filiale des gemeinnützigen Unternehmens Junge Tüftler GmbH eröffnet. „Gerade in einer Strukturwandelregion wie dem Rhein-Kreis Neuss ist Innovationskraft gefragt“, sagte Landrat Petrauschke zur Eröffnung. Die digitale Werkstatt wird jetzt auf die Schulen im Rhein-Kreis zugehen und sie zur Experimentierstunde in Neuss einladen. Mittwochs von 15.30 bis 17.30 Uhr gibt es aber auch ein offenes Angebot für alle ab zwölf Jahren.