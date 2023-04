Vorbeugung im Rhein-Kreis Die Maschen der Betrüger durchschauen

Und so bietet die Kreispolizeibehörde gemeinsam mit der Sparkasse Neuss drei Veranstaltungen zum Thema Trickbetrug an. Die erste beginnt am Mittwoch, 26. April, um 18 Uhr im Sparkassen-Forum Neuss an der Michaelstraße (Anmeldung unter 02131 971082). Am 13. Juni gibt es eine weitere in Grevenbroich, am 20. Juni in Korschenbroich. Stephan Meiser, Leiter der Unternehmenskommunikation der Sparkasse Neuss, weist in diesem Zusammenhang auf einen Briefumschlag, der Kunden ausgehändigt werde, wenn sie Geld abholen. Darauf stehen sechs Fragen, zum Beispiel „Haben Sie gerade einen Geldbetrag abgehoben, weil sie angerufen worden sind?“ oder „Sollen Sie Geld an eine unbekannte Person übergeben?“. Wenn nur zwei der sechs Fragen mit ja beantwortet würden, dann, so Stefanie Friese, sollte der Betroffene sofort die 110 wählen.