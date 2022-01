Corona im Rhein-Kreis Neuss : Kreis sucht weiter nach neuem Standort fürs Impfzentrum

Noch ist das Impfzentrum des Rhein-Kreises in der Sporthalle am Hammfelddamm. Das soll sich bald ändern. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Die Gesundheitsminister der Länder hatten beschlossen, die Impfzentren bis Jahresende offen zu lassen. Die kurzzeitige Schließung zum 30. September hatte sich als Fehler erwiesen. Die Suche nach einem neuen Standort für das Impfzentrum im Rhein-Kreis Neuss gestaltet sich derweil als nicht ganz einfach.

„Wir sind weiter mit verschiedenen Eigentümer in Gesprächen“, sagt Kreissprecher Benjamin Josephs und betont, dass nach wie vor das Ziel sei, im Februar an einen neuen Standort umzuziehen, auch um nicht länger die Dreifachturnhalle am Hammfelddamm für Schul- und Vereinssport länger blockieren zu müssen. „Natürlich kann es sein, dass wir nicht direkt Anfang Februar umziehen und vielleicht noch ein oder zwei Wochen bleiben müssen“, sagt Josephs auf Nachfrage unserer Redaktion. Geplant sei das aber nicht. Als schwierig gestalte sich die Suche nicht nur, weil in einem neuen Gebäude die entsprechende IT-Infrastruktur, sanitäre Einrichtungen, Heizung, genügend Parkplätze sowie gute Erreichbarkeit dem ÖPNV vorhanden sein müssten, sondern auch, weil ein Vermieter, so Josephs, bereit sein müsse, sich auf eine flexible Mietzeit einzulassen. „Mietverträge von fünf Jahren können wir für das Impfzentrum nicht abschließen“, so der Kreissprecher.