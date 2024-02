Zoff um 8,4 Millionen Euro im Rhein-Kreis Kommunen prüfen rechtliche Schritte gegen Kreishaushalt

Bei diesem Kohle-Zoff geht es ausnahmsweise mal nicht um erneuerbare Energien: Die Spitzen der Städte und der Gemeinde im Kreis sind sauer auf den Rhein-Kreis und prüfen nach eigenen Angaben rechtliche Schritte gegen den Kreishaushalt. Insgesamt acht Millionen Euro haben Landrat und Kreistag den Kommunen im Kreis „willkürlich entzogen“, heißt es in einer von den Bürgermeistern der Kommunen herausgegeben Erklärung. Die Kommunen fühlen sich um ihr Geld „geprellt“, weil der Rhein-Kreis seit Jahren immer mehr Geld in seinem Haushalt einplane, als er tatsächlich ausgebe. Wenn die Kommunen dann die nicht benötigten Mittel, die sie vorher per Umlage an den Kreis gezahlt haben, zurückbekämen, wäre aus ihrer Sicht alles in Ordnung. Das sei aber nicht der Fall, der Kreis behalte die Überschüsse für sich.