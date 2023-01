Ehrenamt im Rhein-Kreis Neuss Würdigung für „Heimat-Helden“

Vertreten waren alle zehn Nominierten und es sollte bis zum Schluss spannend bleiben, wer die drei ersten Plätze belegen würde. Die stellvertretende Unternehmenssprecherin verglich die Veranstaltung mit der Oscar-Verleihung, Neuss und Hollywood schienen für eine knapp Stunde so nah. Michael Schmuck, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neuss, sagte: „Endlich kann man wieder persönlich zusammenkommen, das ist uns ganz wichtig.“ Was er hervorhob: „Ohne das Ehrenamt würde so Vieles nicht funktionieren.“ Die Erstplatzierten wurden ganz zum Schluss aufgerufen. Die DLRG-Ortsgruppe kam mit großem Vorsprung auf den ersten Platz, Wasserrettung und Schwimmausbildung gehören zu ihrer Kernkompetenz. Den Preis nahmen Lutz Seebert vom Vorstand und Geschäftsführer Florian Rink entgegen. „Das Geld werden wir größtenteils in die Ausbildung stecken“, sagte Seebert unserer Zeitung. Jan Czarnietzki ist stellvertretender Jugendvorsitzender und wird für die Jugendfahrt ebenfalls von dem Preisgeld profitieren. Das Team der Johanniter hat ein sehr ehrenwertes Ziel: Menschen in Not zu helfen und Betroffene zu unterstützen. Sie sind 365 Tage im Jahr für die gute Sache im Einsatz und das mit sehr viel Empathie. Vera Geysendorpher und ihre Lebensmittelretter klappern 32 Mal pro Woche 16 Firmen ab und sammeln verwertbare Lebensmittel, die an rund 60 Haushalte verteilt werden.