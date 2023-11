Vergabe im Rhein-Kreis Positive Bilanz nach „Klimabäume“-Aktion

In diesem November verschenkte der Rhein-Kreis Neuss wieder „Klimabäume“ und knüpfte damit an die Aktionen der beiden Vorjahre an. Interessierte von Rhein, Erft und Gillbach konnten sich mit Hilfe eines Online-Formulars um jeweils einen Baum bewerben und dabei unter neun Arten wählen. Das Interesse war auch in diesem Jahr groß. Insgesamt 600 Bäume waren innerhalb weniger Stunden vergeben. Besonders beliebt: Apfel-, Birn- und Amberbäume. Die Ausgabe an die heimischen Gartenfreunde fand an vier Tagen an vier verschiedenen Orten im Kreisgebiet statt. Die Bäume sollen einen Beitrag zum Klima- und Artenschutz leisten und helfen, die in den zurückliegenden Trockenjahren erlittenen Verluste an den innerstädtischen Beständen auszugleichen.