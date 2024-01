Integration im Rhein-Kreis Neuss Abwarten bei der Bezahlkarte für Flüchtlinge

Auf Bundesebene hat sich seitdem einiges getan, so wurden unter anderem Mindeststandards festgelegt. Die Länder konnten bis zum 15. Januar entscheiden, ob sie einem länderübergreifenden Vergabeverfahren beitreten wollen oder ein Vergabeverfahren in eigener Verantwortung und unter Berücksichtigung der bundeseinheitlichen Mindeststandards starten. Ergebnis: Fast alle Länder wollen laut einem Bericht des „Spiegel“ bei der Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber zusammenarbeiten. Folgende Kriterien sind dabei entscheidend: Die Bezahlkarte soll danach eine guthabenbasierte Karte mit Debit-Funktion sein. Überweisungen im Inland oder ins Ausland sind nicht möglich. Die Karte soll technisch anschlussfähig zur Nutzung durch die kommunalen Leistungsbehörden sein, welche diese per Echtzeitüberweisung aufladen können sollen. Für eine Übertragung auf eine neue Karte im Falle des Kartenverlustes soll den Leistungsbehörden eine Einsicht in den aktuellen Guthabenstand der Kartennutzer ermöglicht werden.