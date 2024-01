Fehlalarm der Nina-Warnapp untersucht Rettungsdienst durch ausgelastete Kliniken beeinträchtigt

Aufregung und Verunsicherung waren groß, als am Kostenpflichtiger Inhalt Abend des 19. Dezember die Nina-App eine Meldung der Kreisleitstelle verbreitete, in der vor einer Überlastung der Krankenhäuser im Rhein-Kreis gewarnt wurde. „Wir bedauern, dass es zu dieser Verunsicherung gekommen ist“, sagte Kreissprecher Benjamin Josephs im Anschluss an die Sitzung des Ausschusses für Rettungswesen, Feuer und Katastrophenschutz. Der zog auch politisch am Donnerstagabend einen Schlussstrich unter diesen Vorfall, der ausdrücklich als Versehen bestätigt wurde. „Es ist sichergestellt, dass sich ein solches Versehen nicht wiederholen wird.“