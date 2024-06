Runder Tisch der Grünen im Rhein-Kreis Politiker sprechen sich für Alumininumindustrie aus

Auch Daniel Rinkert (SPD), Bundestagsabgeordneter für den Rhein-Kreis Neuss, begrüßte die Investition ins Rheinwerk und kündigte an, „weiter mit Speira und anderen Unternehmen in der Region zusammenarbeiten, um optimale Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen in unserer Region zu schaffen“. Unter anderem soll der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv beschleunigt werden, um für die energieintensiven Produktion in der Aluminiumindustrie bezahlbare und sichere Energie zur Verfügung zu stellen.