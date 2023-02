„Hilfe bei Gewalt“ Busfahren gegen häusliche Gewalt

Der Weg raus aus der häuslichen Gewalt ist für Betroffene meist alles andere als leicht. Um ihnen entgegen zu kommen, will der „Runde Tisch Gewalt in Familien / Opferschutz“ Betroffenen den Zugang zu Hilfs- und Unterstützungseinrichtungen im Rhein-Kreis Neuss erleichtern. Ab Donnerstag finden Nutzer der Stadtwerkebusse in den Fahrzeugen Plakate zu „Hilfe bei Gewalt“, über die sie QR-Codes scannen und auf der Internetseite Kontaktdaten zu Hilfsangeboten erhalten können. Die Plakate sollen mindestens drei Monate in den Stadtwerkebussen zu sehen sein, in mehr als der Hälfte von ihnen wurden die 100 Plakate aufgeklebt.