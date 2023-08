Wechsel im Rhein-Kreis Das ist die neue Leiterin des Amts für Schulen und Kultur

Sie ist erst seit zwei Wochen im Amt und schon viel unterwegs im Rhein-Kreis Neuss. Petra Heinen-Dauber, 59 Jahre alt, hat viele Termine. Heute war sie in der Martinus-Förderschule in Kaarst, um nach den Bedingungen vor Ort zu schauen und die Schulleitung kennenzulernen. Aber was macht eigentlich die oberste Aufseherin über die Schulen und Kultur im Rhein-Kreis genau? „Zurzeit schaue ich mir alle Förderschulen und Berufskollegs in der Trägerschaft des Rhein-Kreises an und frage: Wie können wir gemeinsam die Schulen zukunftsfähig gestalten?“