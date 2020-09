19. Oldtimer-Ausfahrt durch den Rhein-Kreis : Organisatoren der Kul-Tour verzichten auf Präsentationen

Neuss Trotz Corona-Pandemie hat der Neusser Motorsport-Club einen Weg gefunden, um die 19. Kul-Tour starten zu können. Oldtimer-Fans müssen am Samstag aber die Augen offen halten, denn der Streckenverlauf wird nicht verraten.

Vor den Automobil-Veteranen liegen 150 Kilometer, wenn am Samstag, 12. September, der Neusser Motorsportclub die Teilnehmer der 19. „Kul-Tour“ auf einen Rundkurs durch den Rhein-Kreis schickt. Start und Ziel ist der Parkplatz an der Eissporthalle in Neuss, doch will der NMSC im Gegensatz zu früheren Jahren keinen detaillierten Zeitplan vorstellen, um keine Menschenansammlungen zu provozieren. Aus dem gleichen Grund werde es unterwegs auch keine Stationen geben, an denen die Oldtimer dem Publikum vorgestellt werden, berichtet Guido Burghartz vom NMSC-Vorstand. Einen Tipp für motorsport-begeisterte Zaungäste hat er aber: Gegen Mittag müssen die Fahrer mit ihren alten Schätzchen auf dem Neusser Kirmesplatz eine Slalom-Wertung bestehen.