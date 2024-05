Im Neusser Kreishaus Auszeichnung für Hilfsprojekte in der Ukraine

Hoher Besuch am späten Dienstagnachmittag im Kreishaus: Die ukrainische Generalkonsulin Iryna Shum war gekommen, um Orden zu verleihen. In Neuss hatte man schon sehr früh nach dem russischen Überfall erkannt, dass die Ukraine auf Spenden dringend angewiesen ist. Die Generalkonsulin hatte vier Orden mitgebracht: Sie gingen an Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, an Kreisdirektor Dirk Brügge, an Bürgermeister Reiner Breuer sowie an den Verein „Schnelle Nothilfe“ Neuss. Dieser Verein wurde vom Vorsitzenden Markaus Lausmann und dem Vorstandsmitglied Jutta Stüsgen vertreten. Die Schnelle Nothilfe kooperiert mit dem Verein „Swiff“, Anna Adamovych gehört diesem Verein an und kam auch zur Ordensverleihung.