Zehn Fun-Facts Was viele über den Rhein-Kreis Neuss nicht wissen

4.) Youtube-Gründer Es ist 18 Sekunden lang und zeigt einen jungen Mann, der im Zoo vor einem Elefantengehege steht: Im April 2005 hat Jawed Karim das erste Video auf der Plattform Youtube hochgeladen. „Me at the zoo“ heißt es und wurde mittlerweile mehr als 300 Millionen Mal aufgerufen. Karim hat aber nicht nur das erste Video hochgeladen, er ist auch einer der Youtube-Gründer. 1979 wurde er in Merseburg in Sachsen-Anhalt geboren. Im Alter von drei Jahren zog er mit seiner Familie in den Rhein-Kreis Neuss ,wo er einen Großteil seiner Kindheit und Jugend verbrachte. In Dormagen besuchte er unter anderem das Norbert-Gymnasium, ehe die Familie 1993 in die USA zog.