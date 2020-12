Berufsorientierung im Rhein-Kreis Neuss : Das zdi-Netzwerk wird immer digitaler

Neuss Wegen der Corona-Pandemie wurden 2020 viele Veranstaltungen statt in Präsenzform als Digital- oder Hybridformat angeboten. Das wird auch im kommenden Jahr so sein. Das Netzwerk profitiert dabei von Lehren aus dem Corona-Jahr.

Für das zdi-Netzwerk im Rhein-Kreis Neuss war 2020 ein herausforderndes Jahr. Das Kürzel „zdi“ steht für „Zukunft durch Innovation“, das Netzwerk hat es sich zum Ziel gesetzt, bei Schülern die Begeisterung für Fächer und Berufe im sogenannten MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu wecken. Und da hat Corona für eine Art Quantensprung gesorgt. Denn gleich eine ganze Reihe der Angebote wurden statt als Präsenzveranstaltung kurzerhand digital durchgeführt, inklusive Anpassung des pädagogischen Konzepts. Robert Abts, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss, betont, dass man dabei landesweit sogar eine Vorreiterrolle innehatte: „Wir haben am 14. April als erstes zdi-Netzwerk in NRW eine Präsenzveranstaltung in ein digitales Format übertragen. Damit waren wir Vorbild im Land.“