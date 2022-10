Workshops im Rhein-Kreis Neuss : zdi-Netzwerk stärkt MINT-Angebote

Beim Aktionstag für Lehrkräfte im Referendariat: Katharina Beckmann, Robert Abts und Jessica Schillings mit den Fachleitern und Teilnehmern des erstmals ausgerichteten Angebots. Foto: Rhein-Kreis Neuss Foto: Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Junge Menschen für MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu begeistern, ist das Ziel des Netzwerks „Zukunft durch Innovation“. Workshops gibt es für Schüler – und für Lehrkräfte.

Der Fachkräftebedarf ist eine der größten Herausforderungen für die Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss. Ein wichtiges Instrument, diesen zu beheben, ist die Nachwuchsförderung – und die beginnt nicht erst in der Ausbildung, sondern im Grunde bereits in der Phase der Berufsorientierung. Gerade im Bereich der sogenannten MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) gilt es nicht nur, junge Menschen möglichst frühzeitig hierfür zu begeistern, sondern ihnen auch Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, welche Berufs- und Karrierechancen sich bieten. An diesem Punkt knüpft das zdi-Netzwerk – das Kürzel steht für „Zukunft durch Innovation“ – im Rhein-Kreis Neuss an. Einige Kurse und Workshops haben in den Herbstferien bereits stattgefunden, doch es sind auch noch Anmeldungen für die Zeit nach den Ferien möglich. Dann warten schon wieder neue Angebote.

Etliche Schüler aus dem Rhein-Kreis waren jetzt mit Begeisterung bei den ersten Herbstferienkursen des zdi-Netzwerks dabei. Bei den Partner-Unternehmen Rheinmetall und Iseki konnten die Teilnehmer in verschiedene Jobs hineinschnuppern. So lernten sie bei Rheinmetall den 3D-Druck und die Berufe des Mechanikers, des Mechatronikers und des Werkzeugmechanikers kennen. Außerdem bekamen sie Informationen über die Möglichkeit, ein duales Studium im Bereich Maschinenbau zu absolvieren. Bei Iseki machten sich die Jugendlichen über den Beruf des Land- und Baumaschinenmechatronikers kundig. Außerdem durften sie aktiv den Prozess der Montage eines Profi-Kompakttraktors begleiten.

Info Angebot und Ansprechpartnerinnen Workshops Eine Übersicht zum Angebot des zdi-Netzwerks gibt es unter www.mint-machen.de Kontakt Jessica Schillings und Katharina Beckmann sind unter 02131 9287506 und 02131 9287507 und per E-Mail an zdi@rhein-kreis-neuss.de erreichbar.

Freie Plätze gibt es noch für die Wochenendkurse nach den Herbstferien. Am Samstag, 22. Oktober, findet ein Workshop bei der Kfz-Innung Rhein-Kreis Neuss in Grevenbroich statt, bei dem die Teilnehmer die Arbeiten eines Kfz-Mechatronikers kennenlernen können. Außerdem sind noch wenige Plätze für den zdi-Kursus „Ich hab‘s! – Mathematik sehen und verstehen“ am 22. und 29. Oktober verfügbar. Dabei werden mit der Plattform GeoGebra spannende Einblicke in Geometrie, Algebra und Funktionen der Sekundarstufe I gegeben. Das teilt das zdi-Netzwerk mit. Anmeldungen sind unter www.mint-machen.de im Internet möglich. Ansprechpartnerin im zdi-Netzwerk ist Jessica Schillings unter der Telefonnummer 02131 9287506 oder per E-Mail an zdi@rhein-kreis-neuss.de.

Erstmals hat das zdi-Netzwerk darüber hinaus mit dem Kreismedienzentrum einen Aktionstag für Lehrkräfte im Referendariat ausgerichtet. Teilgenommen haben acht Referendare des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung Neuss mit ihren Fachleiterinnen für Mathematik, Antje Kaufmann und Stefanie Keßler, und dem Fachleiter für Informatik, Daniel Appel.

An drei Workshop-Stationen wurden Themen zum „Experimentieren im außerschulischen Kontext“ vorgestellt. Die Schwerpunkte reichten von einer Einführung in die Künstliche Intelligenz über die Programmiersprache Python bis zur Konstruktion und zum 3D-Druck eines individuellen Einzelteils. Die Workshops wurden von Trainerinnen der Firma „Tech and Teach“ und dem zdi-Netzwerk Düsseldorf geleitet.

Robert Abts, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss, freute sich über das erfolgreiche Pilotprojekt. Es bot die Möglichkeit, den Referendaren am Beginn ihrer Laufbahn aufzuzeigen, wie das zdi-Netzwerk Rhein-Kreis Neuss Schüler und Lehrkräfte mit Workshops in den MINT-Bereichen unterstützt.

Das Kreismedienzentrum in Holzheim bietet eine Vielzahl von Leihgeräten und -material für die Unterrichtsgestaltung an. Interessierte können sich für die Kurse ebenfalls unter www.mint-machen.de im Internet anmelden. Neben Jessica Schillings ist Katharina Beckmann die Ansprechpartnerin. Sie ist unter der Telefonnummer 02131 9287507 sowie ebenfalls per E-Mail an zdi@rhein-kreis-neuss.de erreichbar.