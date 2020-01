Moselstraße in Neuss : Erste Workshops zum neuen Innovationshub

Neuss Die Pläne für den Innovationshub an der Moselstraße 14 („Pressehaus“) schreiten voran. „Wir wollen zusammen mit unseren Partnern einen innovativen Ort für Unternehmen und Startups bei uns im Kreis schaffen. Hier sollen Co-Working Spaces als Räume für neue Entwicklungen eingerichtet werden“, erläutert Kreisdirektor Dirk Brügge.

Im Vorfeld zu den Workshops in dieser Woche wurden Unternehmen aus dem Rhein-Kreis Neuss befragt. Dabei stellte sich heraus, dass den Firmen die Bereiche „Fachkräfte und Innovation“ besonders am Herzen liegen. Aus diesem Grund werden in den Workshops nicht nur Ideen für den Innovationshub an der Moselstraße, sondern auch Handlungsansätze für die Fachkräftegewinnung erarbeitet. Die Kooperationspartner stellen die Ergebnisse bei einer Abschlussveranstaltung im Frühjahr vor.