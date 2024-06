Erdbeeren, Blumen und Gemüse zum Selbsternten Was es im Rhein-Kreis Neuss frisch vom Feld gibt

Erdbeeren Auf der Suche nach frischen Erdbeeren in der Region wird man auf einige Stände stoßen, die die Früchte direkt am Feld verkaufen. Man kann sie aber auch selbst pflücken. Wen es also mit einem Körbchen in der Hand aufs Feld zieht, hat einige Anlaufstellen. Rund um den Spargelhof Feiser in Dormagen können Erdbeerfreunde gleich zwei Felder erobern und die süßen Früchte ernten. Eins liegt direkt am Hof in Gohr an der B477, das andere ist an der Von-Stauffenberg-Straße in Delhoven.