Angebotsübersicht Wo im Rhein-Kreis Neuss Kriminalfälle zum Dinner serviert werden

So wird in diesem Jahr etwa das Drusushof Restaurant in Neuss, Erfstraße 58, zum Tatort. Dabei könnte eigentlich alles ganz friedlich ablaufen. Am Sonntag, 5. November, bekommen die Gäste ab 17 Uhr ein Gänge-Menü serviert, aber Vorsicht: Unter den Besuchern befindet sich ein Mörder. Das Schauspielteam stellt gemeinsam mit den Gästen, die ihre detektivischen Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen, alle nötigen Ermittlungen an, um den Übeltäter zu fassen. Die Eintrittskarten sind ab 79,90 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online erhältlich.