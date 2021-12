Corona im Rhein-Kreis Neuss : Bei diesen mobilen Angeboten gibt es die Booster-Impfung

Die Booster-Impfung gibt es auch zwischen den Jahren. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Willnow

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss gibt es mehrere Möglichkeiten, ein mobiles Impfangebot wahrzunehmen. Wann, wo und was zu beachten ist, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Neuss

Am Dienstag, 28. Dezember, geht es nach den Feiertagen weiter. An der AOK (Oberstr. 33 in 41460 Neuss) wird von 9 bis 15 Uhr geimpft.

Am Donnerstag, 30. Dezember, kurz vor Silvester haben Sie an zwei Standorten in Neuss die Möglichkeit sich den Piks abzuholen. Erst von 9 bis 15 Uhr an der AOK (Oberstr. 33 in 41460 Neuss) und dann von 11 bis 18 Uhr am Rheinpark-Center (Breslauer Str. 2-4 in 41460 Neuss).

Außerdem gibt es die dauerhafte Impfstelle Hammer Landstraße 51 in Neuss. Sie wird vom Rhein-Kreis Neuss, der Kassenärztlichen Vereinigung und den Hilfsorganisationen DRK, Malteser und Johanniter betrieben. Die Öffnungszeiten sind: dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Grevenbroich

Im Montanushof Grevenbroich, Ostwall 31, findet am Montag, 27. Dezember, von 9 bis 16 Uhr ein mobiles Impfangebot statt.

Dormagen

Montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr gibt es ein Impfangebot im Pfarrheim Gohr, Kirchplatz 6 in Dormagen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot findet am Freitag, 31. Dezember, nicht statt.

Von 14 bis 19 Uhr findet bei der Stadt Korschenbroich am Ratsaal (Don-Bosco-Str. 6 in 41352 Korschenbroich) am Montag, 27. Dezember, ein Impfangebot statt. Nach dem Sondertermin am Montag werden wieder die Impfaktionen ohne Anmeldung donnerstags und sonntags fortgesetzt. So wird am Sonntag, 2. Januar, erneut das Rathaus von 10 bis 17 Uhr für Impfungen geöffnet sein. Am Donnerstag, 6. Januar, wird im Alten Rathaus in Glehn, Bachstraße 12, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr geimpft. Am Sonntag, 9. Januar, können Impfwillige ins Korschenbroicher Rathaus an der Don-Bosco-Straße 6 in der Zeit von 10 bis 17 Uhr kommen. Am Donnerstag, 13. Januar, findet die Impfaktion in Kleinenbroich Alter Bahnhof, Ladestraße 2, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr statt. Im Korschenbroicher Rathaus wird dann wieder am Sonntag, 16. Januar, von 10 bis 17 Uhr geimpft.

KINDERIMPFUNGEN

Am Freitag, 17. Dezember, fiel in den Impfstellen der Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen der Startschuss für die Impfung von Fünf- bis Elfjährigen. Im Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein am Hammfelddamm 2 in Neuss wird der Kinder-Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer verimpft. Für Kinder muss im Vorfeld ein Termin vereinbart werden. Die Anmeldungen laufen hier. Derzeit sind alle Termine ausgebucht bis zum Freitag, 31. Dezember.

Impfzentrum Rhein-Kreis

Der Rhein-Kreis Neuss hat sein Impfzentrum in der Turnhalle des Berufskollegs für Technik und Informatik (BTI) am Neusser Hammfelddamm wieder geöffnet. Voraussichtlich bis zum Ende der Weihnachtsferien werden dort Erst-, Zweit- und Drittimpfungen angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Freitag, 31.Dezember, ist es von 8 bis 14 Uhr geöffnet, am Neujahrstag jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Geimpft wird mit den mRNA-Impfstoffen der Hersteller Moderna und – nach Verfügbarkeit – BionTech sowie dem nur für Personen ab 18 Jahren zugelassenen Vakzin von Johnson & Johnson. Personen unter 30 Jahren erhalten in der Regel BioNTech oder nach ärztlicher Aufklärung Moderna. Impfberechtigt sind alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab 5 Jahren. Eine einmalige Impfung von Genesenen nach Covid-19-Infektion wird ebenfalls angeboten.

Darüber hinaus können bei dem mobilen Impfangebot alle Personen eine dritte Impfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer oder Moderna erhalten. Das Land NRW hat am Donnerstag, 23. Dezemberm mitgeteilt, dass Auffrischungsimpfungen für Personen angeboten werden können, bei denen die Grundimmunisierung mindestens drei Monate zurückliegt. Die Koordinierende Impfeinheit des Rhein-Kreises Neuss setzt dies ab sofort im Impfzentrum und bei allen mobilen Impfangeboten um. Eine Impfung schon frühestens vier Wochen nach der zweiten Impfstoffdosis ist weiterhin ausschließlich für immundefiziente Personen mit einer erwartbar stark verminderten Impfantwort zulässig.

Auch Haus- und Fachärzte sowie die dauerhafte Impfstelle des Rhein-Kreises Neuss und der Kassenärztlichen Vereinigung an der Hammer Landstraße 51 in Neuss bieten Auffrischimpfungen an. Die Öffnungszeiten der stationären Impfstelle sind: dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr.

Impfwillige müssen zum mobilen Impfangebot lediglich ihren Lichtbildausweis mitbringen. Zudem soll möglichst der ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen für einen mRNA-Impfstoff (Biontech/Pfizer/Moderna) oder einen Vektor-Impfstoff (Johnson & Johnson) und – insbesondere bei Auffrischimpfungen – ein Impfausweis vorgelegt werden. Die Unterlagen sind online unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung verfügbar, können aber auch vor Ort ausgefüllt werden. Darüber hinaus ist bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Einwilligung eines Sorgeberechtigten nötig. Auf der Homepage des Kreises findet sich unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung eine ständig aktualisierte Übersicht über alle mobilen Impfangebote.

