Eine Café-Auswahl : Wo man im Rhein-Kreis Neuss veganen Kuchen probieren kann

Seit zehn Jahren bietet das Café Küppers veganen Kuchen an. Foto: Kim Mügge

Rhein-Kreis Keine Butter, keine Milch, keine Eier: Vegane Kuchen kommen ohne tierische Produkte aus und sind dennoch geschmacksintensiv. Wo man sie im Rhein-Kreis probieren kann.

(ubg) Wer im Rhein-Kreis eine Alternative zum herkömmlichen Kuchen probieren möchte, kann sich in einzelnen Cafés durch das vegane Angebot probieren. Da wäre etwa das Café Küppers am Münsterplatz in Neuss: Die Inhaberin Kim Mügge setzt schon seit gut zehn Jahren vegane Kuchen auf ihre Speisekarte: „Als Buddhistin kenne ich es, dass viel vegan hergestellt wird“, erzählt sie und da in Neuss die rein pflanzenbasierte Gebäckauswahl nicht groß gewesen sei, habe sie sich entschieden, zusätzlich Kuchen anzubieten, die ohne Eier, Milch oder Butter auskommen. Da wäre etwa eine Allgäuer-Kirchtorte oder ein Apfel-Birnenstreusel.

Seit 2019 hat auch das Café Schierhorn in Dormagen veganen Kuchen im Sortiment: „Einige vegan lebende Kunden hatten nachgefragt“, erzählt Waltraud Schierhorn. „Wir schließen damit eine Lücke, verkaufen sie aber nicht in großen Mengen.“ Am Wochenende stünden so zwei bis drei Sorten zur Auswahl. Da wäre etwa ein Apfelstreusel, eine Waldbeertorte oder ein Käse-Sahne-Kuchen. „Wobei man mit der Benennung vorsichtig sein muss, da es natürlich kein richtiger Käse oder Sahne ist“, sagt Schierhorn. Viel werde aber auch auf Bestellung zubereitet. Darunter finden sich auch immer wieder Anfragen für Hochzeitstorten.

Die Veggie-Oase in Neuss bietet nicht nur vegane, sondern auch Rohkostkuchen an, also Kuchen, die nicht gebacken werden. Die sind dazu noch gluten- und sojafrei. Und in der Biobäckerei Schomaker werden Veganer ebenfalls fündig: Nur sehr wenige Brote und Brötchen haben Anteile von Butter, Milch oder Joghurt. Auch beim Kuchen gibt es eine vegane Auswahl: „Die Nougatcremeringe oder der Beeren-Crumble werden allein wegen ihres Geschmacks gekauft“, sagt Andreas Schomaker. Zu Ostern gibt es Häschen aus Zartbitterkuvertüre mit Nougat gefüllt.

(ubg)