Studie der Logistikregion Rheinland Warum die Zukunft von Stadt und Kreis Neuss auf der Schiene liegt

Angesichts täglicher Staus mit langen Lkw-Kolonnen auf den Autobahnen gerät es leicht in Vergessenheit, aber das Rheinland ist (auch) ein Schienenland: Etliche Unternehmen werden auch per Bahn mit Rohstoffen oder Gütern versorgt und nutzen die Schiene zum Transport in einer der bedeutendsten Wirtschafts- und Logistikregionen Europas. Die Industrie- und Handelskammern im Rheinland und die Logistikregion Niederrhein haben jetzt vom Beratungsunternehmen Agiplan Public in einer Studie zusammentragen lassen, worauf es bei Investitionen in die Schiene ankommt, um den Wirtschaftsstandort zu sichern und gleichzeitig den Klimaschutz zu fördern.