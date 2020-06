Einsatz im Rhein-Kreis Neuss : Hubschauber-Kontrollflüge überprüfen Stromleitungen

Rhein-Kreis Gegen Mittag kreiste er gut sichtbar über Reuschenberg: Mit einem Hubschrauber kontrolliert der Verteilnetzbetreiber Westnetz in diesen Tagen die 110.000-Volt-Freileitungen im Rhein-Kreis Neuss und im Kreis Mettmann.

In einer Flughöhe zwischen 20 und 70 Meter prüfen die Netzmonteure Georg Klass und Matthias Neumann das rund 350 Kilometer lange Leitungsnetz in diesem Bereich. Die beiden sind Experten für Freileitungen und erkennen mögliche Fehler an Leiterseilen, Masten oder Isolatoren.