Tipps aus dem Rhein-Kreis Neuss Was man alles aus Kastanien machen kann

„Die Kinder haben hier Mandalas mit den Kastanien gelegt“, erzählt die Erzieherin und deutet auf mehrere Kastanienringe, die zusammen einen Kreis ergeben. „Bei dem Legen der Formen kommen die Kinder zur Ruhe“, sagt Schneider. Geschicklichkeit und Motorik könne hingegen spielerisch trainiert werden, wenn Kinder Kastanien mit einer Zange oder einem Löffel aus einer großen Kiste in andere Behälter sortieren. „Man kann die Kastanie aber auch auf dem Löffel balancieren und eine Art Eierlauf daraus machen“, verrät die Gruppenleiterin. Auch Wurfspiele, etwa auf aufgemalte Ziele oder in Dosen sind beliebt. Auf einem aufgemalten Raster können die Kinder mit Kastanien und Eicheln Tic, Tac, Toe spielen und an einer weiteren Station rollen sie die Herbstfrüchte eine Rampe herunter. Dabei gilt es, drei Karton-Tunnels zu passieren. „Da können auch schon Kinder ab zwei Jahre mitmachen“, sagt Schneider. An Kastanienspielen schätzt sie, dass die Kinder lernen, sich auch ohne gekauftes Spielzeug kreativ zu beschäftigen. Und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Schneider präsentiert einen Becher, an dem mit Tesafilm ein Faden befestigt ist. An dessen Ende baumelt eine Kastanie, die nun mit etwas Schwung in den Becher befördert werden muss.