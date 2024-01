Kundgebungen gegen Rechtsextremismus auch im Rhein-Kreis Neuss Was die Demos bringen – und was nicht

Seit das bekannt geworden ist, wird bundesweit demonstriert, ganz konkret auch gegen die AfD, die nach Recherchen von Correctiv bei dem Treffen in Potsdam mit hochrangigen Politikern vertreten waren. Die Beteiligung an den Kundgebungen und Demonstrationen ist enorm, auch in der Region. Für eine Demonstration in Mönchengladbach am Donnerstag Abend waren zunächst 350 Teilnehmer angemeldet, es kamen nach Polizeiangaben rund 5000, die Veranstalter sprachen von 7000.