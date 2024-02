Sicherheit im Straßenverkehr Warum im Kreis nur unangekündigt geblitzt wird

Die Polizei in Kleve hat die Hoffnung geäußert, durch den verstärkten Fokus auf direkte Gespräche und die damit verbundenen Warnungen vor erhöhter Geschwindigkeit mit Verkehrsteilnehmern die Zahl der schweren Unfälle verringern zu können. Auch im Rhein-Kreis gab es zuletzt alarmierende Zahlen. So hat sich die Zahl der Verkehrstoten im Kreis 2023 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Dort stieg die Anzahl von sechs auf zwölf Personen, im Mittel waren es in den vergangenen Jahren neun bis zehn. Bei den zwölf Verkehrstoten starben in drei Fällen Pkw-Fahrer, in vier Fällen waren Fahrradfahrer betroffen, in drei Kradfahrer und in zwei Fußgänger.