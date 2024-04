Draußensaison im Rhein-Kreis Neuss Dann melden sich die Ausflugsziele aus der Winterpause zurück

Bobbolandia Den Rutschturm hinunter sausen, einen riesigen Wabbelberg erklimmen oder das Piratenschiff entern: Mehr als 30 Spieleattraktionen können im Freizeitpark „Bobbolandia“ von Kindern und Familien entdeckt werden. Und da der Draußen-Spaß am besten bei wärmeren Temperaturen genossen werden kann, hat das „Bobbolandia“ in den Wintermonaten geschlossen. Doch pünktlich zum Start der Osterferien hat das Freizeitland wieder geöffnet und kann dort montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr, am Wochenende sowie in den Ferien und an Brückentagen von 10 bis 18 Uhr besucht werden.