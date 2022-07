Vier Linien im Großraum Düsseldorf-Neuss fallen aus : Im S-Bahn-Verkehr am Rhein droht bis Sonntag Chaos

Die S8 beim Stopp in Büttgen: In den nächsten Tagen wird es das nicht geben. Die Züge fallen aus. Foto: Frank Kirschstein

Rhein-Kreis Es ist eine der größten Störungen im S-Bahn-Verkehr im Rheinland seit langem: In den kommenden Tagen geht auf den Linien der S8, S11, S12 und S19 nichts mehr. Das sind die Gründe und die Pläne für den Notfall.

Das wird hart für Berufspendler und alle anderen Fahrgäste der S-Bahnen in der Region: Die Züge der S8, S11, S12 und S19 fallen nach Information der Deutschen Bahn bis in die Nacht auf Montag komplett aus. Begonnen hat die Störung bereits am Donnerstag um 14:30 Uhr. Erst am Montag, 25. Juli, 3 Uhr in der Nacht sollen die Züge wieder fahren. Damit dürfte in großen Teilen des Bahnverkehrs im Rheinland und im Bergischen Land in den kommenden Tagen Chaos herrschen.

Folgende Strecken sind nach Auskunft von Zuginfo.nrw betroffen:

S8 : Mönchengladbach - Neuss - Düsseldorf - Wuppertal - Schwelm - Hagen

: Mönchengladbach - Neuss - Düsseldorf - Wuppertal - Schwelm - Hagen S11 Düsseldorf Flughafen - Düsseldorf - Neuss - Dormagen - Köln - Bergisch Gladbach

Düsseldorf Flughafen - Düsseldorf - Neuss - Dormagen - Köln - Bergisch Gladbach S12 Au (Sieg) - Eitorf - Hennef - Siegburg - Troisdorf - Köln - Horrem

Au (Sieg) - Eitorf - Hennef - Siegburg - Troisdorf - Köln - Horrem S19 Au (Sieg) - Hennef - Siegburg/Bonn - Troisdorf - Köln/Bonn Flughafen - Köln - Horrem - Düren

Für diese Strecken kündigt die Bahn bis zum 25. Juli 2022, 3 Uhr in der Nacht, Totalausfälle an. Foto: zuginfo.nrw/Screenshot

Als Grund gibt die Bahn eine „derzeit angespannte Personallage bedingt durch einen hohen Krankenstand“. Coronainfektionen beim Zugpersonal werden in der Erstmeldung der Bahn nicht dezidiert genannt, sind aber als Ursache anzunehmen. Offenbar fehlt es an ausreichendem Ersatzpersonal um den Zugverkehr aufrecht zu erhalten.

Ersatzverkehre werden – Stand Donnerstag, 23 Uhr – nur sehr eingeschränkt angeboten. Konkret ist folgendes geplant:

S8 Für die S-Bahnen der Linie S 8 sind vier Kleinbusse der Taxizentrale Neuss als Schienenersatzverkehr zwischen Neuss Hbf und Mönchengladbach Hbf im Einsatz.

Für die S-Bahnen der Linie S 8 sind vier Kleinbusse der Taxizentrale Neuss als Schienenersatzverkehr zwischen Neuss Hbf und Mönchengladbach Hbf im Einsatz. S11 Für die S-Bahnen der Linie S 11 sind zwischen Neuss Hbf und Bergisch Gladbach fünf Großraumtaxis sowie fünf normale Taxis der Taxizentrale Neuss als Schienenersatzverkehr im Einsatz.

An weiteren Ersatzverkehr-Angeboten für die ausfallenden S-Bahnlinien wird gearbeitet, so die Information der Bahn. Was, wann, wie und wo ersatzweise fahren könnte, ist aber noch unklar. In der Störungsmeldung heißt es nur, dass dazu noch „keine weitere Bestätigung“ vorliegt. Außerdem ist damit zu rechnen, dass es in den verbleibenden Zugverbindungen, etwa den Regionalexpresszügen und anderen S-Bahn-Linien, extrem eng wird.

In den sozialen Medien reagieren Bahnnutzer geschockt und empört. Als eine der ersten machte auch Bürgermeisterin Ursula Baum (FDP) aus Kaarst ihrem Ärger Luft: „S8 – das war’s dann...“ postete sie sarkastisch am Donnerstagabend auf Facebook.

Weitere Kommentare reichen von „Unfassbar!“ bis zu Überlegungen von Bahnkunden, Schadensersatz einzufordern. Während manche auch Verständnis für die Situation zeigen – „Ersatzfahrer hat keiner an der Garderobe hängen!“ – hoffen andere nur, dass es nicht noch schlimmer kommt und die Störung gegebenenfalls längern andauert als angekündigt. Besonders die S8 hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder mit Problemen zu kämpfen, die die Nerven der Bahnkunden strapazierten. Übervolle Züge, Verspätungen, Zugausfälle sind keine Seltenheit. Kein Wunder also, dass die Wogen auf Facebook hoch schlagen.